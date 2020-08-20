الكاثوليكية تعلن عودة قداسات الجمعة للكنائس اعتبارا من 28 أغسطس

قال الأنبا باخوم، نائب بطريرك الكنيسة الكاثوليكية في مصر، لـ"الوطن"، إنَّه تقرر عودة القداسات يوم الجمعة بمشاركة شعبية، اعتبارًا من 28 أغسطس الجاري، بناءا على قرار مجلس الوزراء.

وكانت الكنيسة الكاثوليكية، قررت عودة الصلوات الجماعية اعتبارًا من 26 يونيو الماضي، بعد توقف دام أكثر من 3 أشهر بسبب إجراءات مواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد، إلا أن العودة التزمت بعدم إقامة قداسات يوم الجمعة بناءا على تعليمات الحكومة.

وتتمّ القداسات بضوابط واشتراطات احترازية لمواجهة الوباء.

ويأتي قرار الكنيسة الكاثوليكية، عقب قرار رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر الدكتور القس أندريه زكي، عودة العبادة الجماعية لجميع أيام الأسبوع، ويشمل ذلك يوم الجمعة، اعتبارًا من 28أغسطس الجاري، في إطارِ خطة عودة العبادة الجماعية في جميع الكنائس الإنجيلية بمصر، والتي تقرر عودتها تدريجيًّا من 3 أغسطس الجاري، مع مراعاة كل الإجراءات الاحترازية الواردة في توصيات اللجنة الطبية الاستشارية التابعة لرئاسة الطائفة الإنجيلية، والموضحة في تعليمات الموقع الرسمي وصفحات رئاسة الطائفة الإنجيلية على وسائل التواصل الاجتماعي.

وقال رئيس الإنجيلية، في بيان له:" يجب الانتباه واتخاذ الحذر في الفترة المقبلة لتجنب أي إصابات جديده لفيروس كورونا، ونشكر الله من أجل عودة العبادة الجماعية، ونصلي أن يحفظ الله مصر قيادةً وشعبًا".