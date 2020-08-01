الأرثوذكسية تعلن عودة القداسات الإثنين: بشرط الالتزام بتدابير كورونا

أعلنت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، السماح بالفتاح الجزئي للكنائس لإقامة القداسات وصلوات الإكليل والجنازات بدءا من يوم الإثنين المقبل، في ظل التناقص المستمر في أعداد الإصابات والوفيات بفيروس كورونا المستجد، طبقصا للبيانات اليومية التي أصدرتها وزارة الصحة خلال الأسبوعين الماضيين.

وقالت الكنيسة، في بيان لها، إنَّه تقرر أن يكون الفتح بشروط منها ألا يزيد الجلوس على كل دكة عن فرد واحد، مع الالتزام الكامل بكل الاجراءات الاحترازية المنصوص عليها في البيان الصادر يوم 27 يونيو الماضي، ويمكن إقامة القداسات طوال أيام الأسبوع ما عدا يوم الجمعة، ويراعى أن تقام صلوات تجنيز المنتقلين –المتوفين- من جراء الإصابة بالفيروس في المدافن.

وأضافت الكنيسة، أنَّه يستمر الفتح تدريجيًا خلال الأسابيع المقبلة في حالة استمرار تناقص أعداد الإصابات.

وأشارت الكنيسة إلى أنَّها تصلي إلى الله أن يبقي أبواب الكنائس مفتوحة على الدوام.