الأرصاد الجوية تحذر من « الشبورة والرطوبة وارتفاع درجات الحرارة» اليوم

توقع خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يشهد اليوم الجمعة، طقسا مائلا للحرارة رطب على القاهرة والوجه البحرى، والرياح معتدلة، مع نزول الشبورة الشبورة المائية صباحا.

وتشهد السواحل الشمالية طقسا معتدلا وشبورة مائية صباحا، مائلا للحرارة والرياح معتدلة تنشط على السواحل الغربية، فيما تصل معدلات الرطوبة بالقاهرة والوجه البحرى 80%.

وتوقع خبراء هيئة الأرصاد، أن يشهد شمال الصعيد وجنوب سيناء طقسا حارا والرياح معتدلة تنشط على جنوب سيناء، وجنوب الصعيد طقس شديد الحرارة، وسط توقعات بنشاط للرياح على السواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء مما يؤدى لاضطراب الملاحة البحرية على غرب البحر المتوسط وعلى خليج السويس .

وتوقع الخبراء، أن يسود ليلا، طقس معتدل على القاهرة والوجه البحرى، والسواحل الشمالية يكون الطقس لطيف ، وعلى شمال وجنوب الصعيد يكون الطقس معتدل .

وعن درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة بالقاهرة فالعظمى هي 34 درجة والصغرى 24، والإسكندرية العظمى 30 والصغرى 24، ومطروح العظمى 29 والصغرى 23، وسوهاج العظمى 38 والصغرى 27، وقنا العظمى 41 والصغرى 27، والأقصر العظمى 42 والصغرى 28، وأسوان العظمى 42 والصغرى 29.