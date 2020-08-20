الدولة تتحدى كورونا من أجل محدودي الدخل: القضاء على طوابير الخبز وزيادة المعاشات

أزمات اقتصادية تضرب العديد من الدول حول العالم منذ تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، وحتى اليوم، ورغم ذلك تمكنت الدولة المصرية بالعمل على تحسين مستوى معيشة المواطن المصري من خلال القضاء على طوابير الخبز وتحسين جودته، مرورًا بزيادة المعاشات وإحداث طفرة كبيرة فيها، ووصولا إلى برنامج تكافل وكرامة لدعم الأسر الأولى بالرعاية.

واتخذت الدولة عدة إجراءات لحماية محدودي الدخل، فيما تواصل مديريات التموين بالمحافظات والإدارات التابعة لها بالأحياء والمراكز والمدن متابعة تطبيق التكلفة الجديدة لمنظومة الخبز لليوم الثالث على التوالي، حسبما ورد في تقرير عرضته "extra news".

وكشف تقرير لوزارة التموين أن مديري المديريات والإدارات التابعة لهم يقومون بالمرور الميداني على المخابز لمتابعة سير العمل بها وانتظام صرف الخبز للمواطنين بموجب البطاقات التموينية بـ 5 قروش، والتأكد من التزام كافة المخابز بالتعليمات الوزارية المنظمة للعمل، والخاصة بالمواصفات والجودة والأوزان.

وأشار مدير المديريات إلى أن هدف الحملات هو تذليل أي عقبات تواجه المخابر والتي يصل عددها لـ 30 ألف مخبز، تنتج يوميًا ما يقارب من 250 لـ 270 مليون رغيف في اليوم.