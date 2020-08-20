انطلاق البرنامج التدريبي لمدراء المدارس بشمال سيناء الأحد

أكد حمزة أمين رضوان وكيل مديرية التربية والتعليم بشمال سيناء، انطلاق فعاليات الأسبوع الأول من البرنامج التدريبي المتميز لرفع مستوى أداء مديري المدارس قانونيًا وماليًا وإداريًا، الأحد المقبل.

وتنفذ إدارة التدريب التخصصي البرنامج على مرحلتين، حيث يستهدف الأسبوع الأول مديري المدارس الابتدائية والتعليم الخاص والتجريبيات والتربية الخاصة، بينما يستهدف الأسبوع الثاني مديري المدارس الإعدادية والثانوية والتعليم الفني.