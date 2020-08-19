محافظ شمال سيناء يؤكد على سرعة طرح مشروعات الخطة الاستثمارية

أكد اللواء محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء على سرعة طرح مشروعات الخطة الاستثمارية، حتى يتم الانتهاء من تنفيذها في المواعيد المحددة.

وأعلن المحافظ خلال الاجتماع التنفيذي لمناقشة الخطة، بحضور العميد أسامة الغندور سكرتير عام المحافظة، محمد عبد الخالق مدير عام إدارة التخطيط في ديوان عام المحافظة، ورؤساء مجالس المدن والجهات المعنية، أن نسبة تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية في مختلف القطاعات بلغت العام المالي الماضي 99%، وذلك بالرغم من الظروف التي تعيشها المحافظة.

وأصدر المحافظ توجيهاته بإنهاء العمل في كافة المشروعات وختام الأعمال، مع الحفاظ على المشروعات المنفذة، مشددا على تركيب أعمدة كهرباء بذراعين في الطرق الجديدة التي يتم إنشائها وبمنتصفها جزيرة، مع استمرار استبدال الشبكات الهوائية إلى كابلات أرضية.

وأكد العميد أسامة الغندور سكرتير عام المحافظة، على قيام وزارة التنمية المحلية بتوقيع بروتوكول تعاون مع وزارة النقل ممثلة في هيئة الطرق والكباري لإنشاء طرق داخل المدن في مختلف المحافظات، مطالبا رؤساء مجالس المدن بتحديد المطالب في قطاع الطرق، حتى يتم مخاطبة وزارة التنمية المحلية لتمويل تنفيذ تلك المشروعات.

وأكد محمد عبد الخالق مدير عام إدارة التخطيط في ديوان عام المحافظة على أن الخطة الاستثمارية للمحافظة تبلغ 286 مليون و551 ألف جنيها، من بينها 280 مليون و900 ألف جنيها كتمويل من بنك الاستثمار القومي والخزانة العامة، و5 ملايين و651 ألف جنيها كتمويل ذاتي.

واستعرض رؤساء مجالس المدن المشروعات الجديدة التي يجري العمل فيها والمشروعات التي سيتم طرحها في قطاعات الكهرباء والطرق وتحسين البيئة والأمن والإطفاء وتدعيم الوحدات المحلية.