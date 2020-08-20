الري السودانية: وارد الديم يعاود الارتفاع.. واستقرار نهر عطبرة

أعلنت لجنة الفيضانات بوزارة الري والموارد المائية السودانية، في بيانها اليومي أن محطات الرصد الأرضية وصور الأقمار الإصطناعية بالهضبة الأثيوبية رصدت متوسط الأمطار في أعلى حوض النيل الأزرق في أيام 17 و18و19 أغسطس الجاري والتي سوف تؤدي لارتفاع في وارد محطة الديم عند الحدود السودانية - الأثيوبية ليوم غد الجمعة، مما يؤدي إلى ارتفاع الوارد إلى حدود 605 مليون متر مكعب.

وكان متوسط الأمطار في حوض العطبراوي في يومي 18 و19 أغسطس الجاري 7 و8 ملم على التوالي والتي سوف تؤدي إلى إستقرار إيراد نهر عطبرة في اليومين القادمين، وفقا لما ذكرته وكالة الانباء السوداينة الرسمية "سونا".

وتوقعت لجنة الفيضانات، أن تكون تنبؤات المناسيب ليوم غد الجمعة على النحو التالي: قطاع: الدمازين – سنار سيشهد ارتفاعاً (في حدود 3 سم) وقطاع: سنار - الخرطوم سيشهد استقراراً وقطاع: الخرطوم - عطبرة سيشهد ارتفاعاً (في حدود 3 سم) وقطاع: خشم القربة - عطبرة سيشهد انخفاضاً (في حدود 3 سم) وقطاع: عطبرة - سدمروي سيشهد ارتفاعاً (في حدود 4 سم) وقطاع: سد مروي - الدبة سيشهد استقراراً وقطاع: الدبة - دنقلا سيشهد إستقراراً.

وتوقعت لجنة الفيضانات أن تكون مناسيب النيل في المحطات الرئيسية لليوم الخميس وغدا الجمعة وبعد غد السبت مستقرا، حيث سجلت مدينة ود مدني، اليوم، 20.36 مترا ويتوقع أن تسجل غدا الجمعة، 20.31 متراً وبعد غد السبت، 20.30 مترا، فيما كان أعلى منسوب سجلته محطة مدني 21 مترا في أغسطس 1946.