رغم الإجازة.. مجلس الدولة يستمر في تلقي طعون نتيجة انتخابات الشيوخ

تواصل المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة اليوم الجمعة، تلقي الطعون، رغم الإجازة المقامة على قرار الهيئة الوطنية للانتخابات، بإعلان النتيجة النهائية لانتخابات مجلس الشيوخ.

وكانت المحكمة، تلقت أمس 5 طعون، حيث ستفصل المحكمة الإدارية العليا فيما يقدم لها من طعون خلال 10 أيام، تبدأ من 22 وحتى 31 أغسطس.

جدير بالذكر أن المحكمة تتلقى الطعون من جميع محافظات مصر، نظرا لوجود محكمة إدارية عليا واحدة بالقاهرة.

وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، الأربعاء، خلال مؤتمر صحفي النتائج النهائية لانتخابات مجلس الشيوخ، وفوز 74 مرشحًا على النظام الفردي، وإجراء الإعادة لحسم 26 مقعدًا، فيما فازت القائمة الوطنية من أجل مصر بـ100 مقعد مخصصة للقوائم.

وتجرى جولة الإعادة لانتخابات مجلس الشيوخ، خارج مصر يومي 6 و7 سبتمبر المقبل، وفي الداخل يومي 8 و9 سبتمبر، وانطلقت الدعاية الانتخابية لجولة الإعادة اعتبارًا من أمس