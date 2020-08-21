أعضاء مجلس الشيوخ تنتظرهم انتخابات أخرى مع الجلسة الأولى

رغم انتهاء الجولة الأولى من انتخابات مجلس الشيوخ، وانتظار 52 مرشحًا، لحسم 26 مقعدًا متبقية بالإعادة، إلا أن الأعضاء الجدد مازال أمامهم انتخابات أخرى فور انعقاد المجلس بالجلسات الأولى.

وأعلن المستشار لاشين إبراهيم، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، النتائج النهائية والرسمية، حيث بلغت نسبة المشاركة 14.23%، وبلغ عدد الأصوات الصحيحة 7 ملايين و577 ألفًا و741 صوتا بنسبة 84.58%، وعدد الأصوات الباطلة مليون و381 ألفًا و294 صوتًا بنسبة 15.42%.

وأضاف أن عدد من استوفى شروط الترشح المقررة قانونا بلغ 797 مترشحًا على المقاعد الفردية، و100 مترشح على المقاعد المخصصة للقوائم ومثلهم احتياطي في 4 قطاعات، مؤكدًا أن الهيئة التزمت حدود الشرعية الدستورية، ونفذت ما صدر في الطعون من أحكام قضائية.

الانتخابات الداخلية للمجلس

ويتألف مجلس الشيوخ من 300 عضو، وينتخب ثلثا أعضائه بالاقتراع العام السري المباشر، ويعين رئيس الجمهورية الثلث الباقي، على أن يخصص للمرأة ما لا يقل عن 10% من إجمالي عدد المقاعد، يتم تقسيمهم بين النظامين الفردي والقائمة، بواقع 100 مقعد بالنظام الفردي، و100 مقعد بنظام القوائم المغلقة المطلقة.

وفقا للمادة الرابعة من قانون مجلس الشيوخ الذي صدق عليه الرئيس عبدالفتاح السيسي، في مطلع يوليو الماضي، انتخاب كل الأعضاء، يتولى رئيس مجلس الوزراء أو من يفوضه جميع الاختصاصات المخولة في هذا القانون لرئيس مجلس الشيوخ ومكتبه، وذلك لحين انتخاب أول رئيس للمجلس وتشكيل مكتب المجلس.

وعقب ذلك، ينتخب مجلس الشيوخ من بين أعضائه في أول اجتماع لدور الانعقاد السنوي العادي الأول الرئيس والوكيلين لمدة الفصل التشريعي، وذلك بالأغلبية المطلقة لعدد الأصوات الصحيحة التي أعطيت، ويرأس جلسة المجلس هذه أكبر الأعضاء الحاضرين سنا، وتقدم الترشيحات إلى رئيس الجلسة خلال المدة التي يحددها، ويجرى الانتخاب ولو لم يتقدم للترشيح إلا العدد المطلوب.

وتكون عملية الانتخاب سرية، وتجرى في جلسة علنية أو أكثر، بالتعاقب للرئيس ثم الوكيلين، ويعلن رئيس الجلسة انتخاب رئيس المجلس، ويباشر مهام الرئاسة فور إعلان انتخابه.

تُقدر مدة عضوية مجلس الشيوخ خمس سنوات ميلادية، تبدأ من تاريخ أول اجتماع له، ويجري انتخاب المجلس الجديد خلال الستين يوما السابقة على انتهاء مدته، ويعين رئيس الجمهورية الثلث الباقي.

وعقب تلك الانتخابات الداخلية، فإنه وفقا للمادة (52)يتم: "يضع مجلس الشيوخ لائحة داخلية تنظم العمل فيه وفى لجانه المختلفة، وتنظم كيفية ممارسته لاختصاصاته، والمحافظة على النظام بداخله، وتصدر بقانون".

وأضافت المادة (53)أنه: "يضع مجلس الشيوخ بناء على اقتراح مكتبه لائحة لتنظيم شئون العاملين به، ويسرى عليهم فيما لم يرد فيه نص فى هذه اللائحة، الأحكام المطبقة على العاملين المدنيين بالدولة، وإلى أن يتم وضع اللائحة المشار إليها فى الفقرة السابقة، تسرى أحكام لائحة العاملين بمجلس النواب على العاملين بمجلس الشيوخ، والقواعد التنظيمية العامة الصادرة بقرار من مكتب مجلس الشيوخ أو رئيسه".

وتابعت أنه: "يكون لرئيس المجلس السلطات المخولة لرئيس مجلس الوزراء ووزير المالية المنصوص عليها في القوانين واللوائح المعمول بها، ويختص مكتب المجلس بالمسائل التى يجب أن يصدر بها قرار من رئيس الجمهورية أو مجلس الوزراء، وكذلك المسائل التى تقضى فيها القوانين واللوائح بأخذ رأى أو موافقة وزارة المالية أو الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة أو أية جهة أخرى".