"رسلان": 103 ملايين يورو تكاليف تطوير إشارات "القاهرة - الإسكندرية"

كشف المهندس أشرف رسلان رئيس هيئة سكك حديد مصر، تفاصيل ضم برج دمنهور للخدمة ضمن مشروع تطوير الإشارات على خط القاهرة - الإسكندرية، وأوضح أن التحديث يشمل كل قطاعات السكة الحديد، ومنها قطاع البينة الأساسية، بما يشمله من قضبان ومحطات ونظم الإشارات.

وأضاف "رسلان"، خلال مداخلة هاتفية على شاشة "إكسترا نيوز"، أن تطوير نظم الإشارات على طول خط القاهرة - إسكندرية بطول 208 كيلومترات ضمن هذه التحديثات وضمن تنظيم الإشارات التي تحدث الآن في قطاع السكة الحديد تصل إلى 1800 كيلومتر.

وأشار رئيس هيئة السكك الحديدية إلى أنه تم إدخال اليوم برج دمنهور الذي كان يعمل بكهرباء عادية إلى نظام حديث إلكتروني، وبذلك يُمكن مشاهدة المسافة من محطة دمنهور إلى محطة أبوحمص بنظام إلكتروني حديث يتحكم في حركة سير القطارات ويزود سلامة السير على الشبكة بطول 37 كيلومترًا.

وأوضح أنه سيتوالى استلام الأبراج في هذا المشروع الذى يتكون من 19 برجًا رئيسيًا وتم استلام 10 أبراج وفي الأشهر القليلة المقبلة سيتم ضم برج سيدي جابر ثم برج قليوب، موضحًا أن التكلفة لمشروع القاهرة - الإسكندرية تساوي 103 ملايين يورو.