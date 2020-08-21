الأم المتهمة بالزنا تعترف: عشيقي قتل بنتي علشان رفضت أكمل معاه

لم تترد كثيرا.. لم تحاول المرواغة.. تحدثت عن جريمتها بكل ثبات وهدوء تحسد عليه.. السيدة الثلاثينية التى تم اقتيادها من قبل قوات الأمن لعرضها على قاضى المعارضات بمحكمة جنوب الجيزة - لنظر قرار تجديد حبسها - ومواجهتها فيما هو منسوب إليها من اتهامات بـ "الزنا".. بعد أن كشفت جريمة قتل ابنتها "فجر" 12 عاما، على يد دجال قام بوضع جثتها في برميل "بوتاس" حتى اختفت الجثة.

وقالت المتهمة: "إنه قبل 3 سنوات.. حضر المتهم الذي كان يعمل سباكا، إلى شقة الزوجية التى تقع فى شارع العروبة بمنطقة الطالبية، للقيام بأعمال إصلاحات السباكة، وأثناء ذلك أوهم زوج المتهمة أنه معالج روحاني وبدأ يتردد عليهما، وأثناء ذلك كان دائما يتحدث عن جمالها وأنه لديه الرغبة فى الارتباط بها والزواج منها عقب انفصالها ووقعت بينهما علاقة عاطفية تطورت إلى علاقة غير شرعية، وكان المتهم يتردد عليها فى غياب زوجها لإقامة علاقة معها.. وانتقم منها وتخلص من ابنتها بعد خنقها ووضعها فى برميل بوتاس.. بعد رفضها استمرار تلك العلاقة المحرمة".

عقب الانتهاء من سماع اعترافات المتهمة، قررت المحكمة حبسها لمدة 15 يوما على ذمة التحقيقات.

وقالت التحريات والتحقيقات إن بداية الواقعة بورود بلاغا من سيدة فى العقد الرابع من عمرها بصحبة زوجها إلى قسم شرطة الطالبية.. لنائب المأمور المقدم خالد يسرى وطلبت تحرير محضر بتغيب ابنتها 12 عاما.. وأدلت الأم بأوصاف ابنتها.

وبمجرد تحرير محضر، تم عرضه على رئيس مباحث الطالبية، وبدأت القوات فى فحص البلاغ وتبين من خلال الفحص المبدئى أن هناك شبهة جنائية وراء اختفاء الطفلة.

طلب رئيس مباحث الطالبية الأم والأب مرة أخرى لإعادة استجوابهما للوقوف على ملابسات الواقعة، وبالفعل حضرت الأم والأب إلى القسم أمام العقيد طارق حمزة رئيس المباحث الجنائية لقطاع غرب الجيزة، والمقدم مصطفى كمال وكيل فرقة مباحث الطالبية، ورئيس مباحث الطالبية، وبدأت القوات فى استجواب الأم والأب لبيان عما إذا كانت هناك خلافات تدفع أحد الأشخاص من الانتقام منهما وخطف ابنتهما، واستمر الأم والأب فى نفي أن يكون هناك أحد الأشخاص قد خطف ابنتهما، حتى انهارت الأم واعترف بانها على علاقة غير شرعية.

اعترفت الأم فى حضور زوجها بأنها على علاقة محرمة مع سباك منذ سنوات، وأنها قام بتهديدها بعد أن طلبت إنهاء تلك العلاقة.. وتمكنت القوات من ضبطه.. واعترف بتفاصيل الواقعة وقتل الطفلة انتقاما من أمها.