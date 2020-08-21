بورصة الدواجن اليوم الجمعة 21-8-2020 في مصر

على مدار شهور عديدة ومع تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد، شهدت أسعار السلع والمنتجات تذبذب بين ارتفاع وانخفاض تأثرا بالاقتصاد العالمي وما خلفتة الجائحة من مشكلات عديدة، كما أثرت بشكل مباشر على بورصة الدواجن، وفي الأيام الأخيرة الماضية، شهدت بورصة الدواجن انخفاض شديد في الأسعار مقارنة بالخريطة الزمنية للأسعار التي كانت من المقرر تطبيقها بعام 2020، ما جعلها تصل إلى أسعار أقل من تكلفة الإنتاج.

وقال عبد العزيز السيد رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية أن بورصة الدواجن في الفترة الحالية وصلت إلى أقل سعر لهذا العام، حيث يتم بيع الكيلوم من المزرعة بـ 17 جنيها، موضحا أن تلك الأسعار لا تغطي تكلفة الإنتاج الحقيقية والتي تقدر ب، 21 جنيها للكيلو، ولكنها تصل إلى المشتري النهائي بـ 22 جنيها لسعر كيلو الدواجن المزارع.

بورصة الدواجن اليوم

وأضاف السيد في تصريحات لـ "الوطن" أن الأمر ذاته يسري على جميع منتجات الدواجن، ما يؤثر ذلك على أسعار البيض حيث وصل سعر طبق البيض إلى 23.5 بالرغم من أن تكلفته تصل إلى 29 جنيها، والبانية والصدور وأجزاء الدواجن التي يتم بيعها منفصلة على حدى، وبالرغمك من اختلاف الأسعار من منطقة لإخرى إلا أنها جميعها شهدت انخفاض حاد في الأسعار.

واستطرد رئيس شعبة الدواجن خلال حديثه إلى أسباب انخفاض الأسعار، ليسلط الضوء على جائحة فيروس كورونا وما أحدثنه لتراجع في الاقتصاد العالمي نتيجة لانخفاض القوى الشرائية للمستهلك، حيث أصبحت الأولوية للمستهلك في شراء ما يكفيه من احتياجات فقط، كما أن تلك الأيام تحرص الأسرة المصرية ترتيب للأولويات من استعداد للمدارس والجامعات، مضيفا أن السياحة كان لها دور كبير في انتعاش بورصة الدواجن.

توقعات بورصة الدواجن خلال الفترة المقبلة

وعن توقعات الأسعار خلال الفترة القادمة، قال عبد العزيز السيد أنه من الصعب توقع ما إذا كان هناك ارتفاع أو انخفاض تشهده بورصة الدواجن في الأسعار خلال الفترة المقبلة، فلا توجد مؤشرات حول تحسن الاقتصاد العالمي أو تراجعه وهذا لا يتحدد إلا بعد انتهاء جائحة فيروس كورونا.

وعن رحلة بورصة الدواجن على مدار 4 شهور ماضية، فنجد أن الأسعار استقرت بعد انتهاء شهر رمضان ليتراوح سعر كيلو دواجن المزارع بين بين 27 و28 جنيها للكيلو مقابل 32 و33 جنيها لدى تاجر التجزئة.

وفي آخر شهر يونيو الماضي شهدت أسعار الدواجن انخفاض بقيمة 25% حسب ما أعلنته الغرفة التجارية، لتسجل أسعار الدواجن 25 جنيها لكيلو المزارع بتراجع يصل إلى 7 جنيهات، ليصل سعر الكتكوت إلى 12 جنيها.

واستمر انخفاض الطلب على شراء الدواجن في الأسواق المصرية حتى يسجل سعر كيلو الدواجن ادنى قيمة له خلال هذا العام ليصل المشتري النهائي بقيمة 22 جنيها لكيلو الدواجن المزارع بينما يصل كيلو الدواجن البلدي إلى 26 جنيها، كما وصل سعر البط إلى 35 جنيها للكيلو، كما وصل سعر جوز الحمام إلى 35 جنيها.