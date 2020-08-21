المصابون في حادث إلقاء ماء نار على معازيم فرح: كنا بنعمل الواجب

قال محمد فتحي، أحد أفراد الأسرة المصابة بحروق في حادث إلقاء ماء نار على معازيم فرح بشبرا الخيمة، إنهم لم يعرفوا بوجود خلافات بين العريس والمتهمين، موضحا: "ملناش ذنب وكان قصدنا نجامل ونعمل الواجب".

وأوضح أن الواقعة حدثت في الثامنة مساء الخميس الماضي، حيث فوجئ أهالي منطقة بهتيم بشبرا الخيمة، أثناء إقامة فرح بالشارع، قام أحد أهالي المنطقة بإلقاء "جردل" ماء نار على المعازيم، فأصاب 11 منهم من عائلتين إحداهما أقارب العريس، والعائلة الأخرى من الجيران.

وأكمل أنه تم إدخاله مع 4 من أفراد إسرته بمستشفى قصر العيني، بعد أن تم تحويلهم من مستشفى شبرا العام للحروق لسوء حالتهم، منهم 3 في العناية المركزة بينهم طفل، مشيرا إلى أن الحروق تتراوح نسبتها بين 22% و25%، وأخرى 10%.

وطالب "فتحي"، بتوقيع العقوبة القانونية على كل من تسبب في تلك المهزلة وإلحاق الأذى بالسيدات والأطفال وتعريض حياتهم للخطر.

كان قسم شرطة ثان شبرا الخيمة، قد تبلغ من مستشفى شبرا العام للحروق، بوصول "س م ا"، 51 عاما، بدون عمل، مصاب بحروق بالذراعين، و"ع ع ح"، 44 عاما، ربة منزل مصابة بحروق بالوجه والذراع الأيمن، و"س س م"، 25 عاما، ربة منزل، مصابة بحروق بالذراعين والصدر، والطفل "ع م"، عمره عامين، مصاب بحروق بالذراعين والرأس، والطفل "ا م س"، عمره 4 سنوات مصاب بحروق بالوجه والذراع الأيسر، وجميعهم مقيمين بهتيم - دائرة القسم.

تم إخطار اللواء فخرالدين العربي مدير أمن القليوبية، وانتقل العميد إسماعيل عبدالله، مأمور قسم ثان، وبسؤال المصابين اتهموا "ع م م"، 62 عاما، سائق، و"ع ع م"، 23 عاما، طالب، بالتعدي عليهم بإلقاء "جردل" به مواد حارقة، وإحداث ما بهم من إصابات، وذلك بسبب وجود خلافات عائلية ومصاهرة سابقة بينهم.

وأوضحت التحريات أن المتهمين كانت تربطهم علاقة نسب بالعريس، وطلق قريبتهم ليتزوج من أخرى بنفس الشارع، وأثناء فرحه، أثار حفيظتهم، فقرروا بدافع الغيرة الانتقام منهم والتعدي عليهم بإلقاء مواد حارقة "ماء نار"، قاصدين إصابتهم، إلا أنها جاءت بالخطأ على العائلة المصابة وأحدثت بهم حروق وإصابات.

من جانبه قرر بيشوى عاطف، وكيل نيابة قسم ثان شبرا الخيمة، بإشراف عمرو عوض، رئيس النيابة، حبس المتهمين، ووجه لهم تهمة الشروع فى القتل، وطلبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة وسؤال المصابين والشهود.

وأفاد مصدر طبى بالمستشفى، أنه تم إسعاف 3 من المصابين وصرح لهم بالخروج من المستشفى، بينما لازال 6 آخرين تم حجزهم لاستكمال العلاج.