التحريات: خلافات عائلية وراء إلقاء ماء نار على المعازيم بشبرا الخيمة

توصلت التحريات التي أجراها قسم ثان شبرا الخيمة بالقليوبية، في واقعة إلقاء الجيران لماء نار على المعازيم بفرح بشبرا الخيمة، إلى وجود خلافات عائلية ومصاهرة سابقة بين الطرفين، فيما أصيب طفلان يبلغان من العمر 4 سنوات وعامان بحروق جراء الحادث.

وتبلغ لقسم شرطة ثان شبرا الخيمة، من مستشفى شبرا العام للحروق، بوصول "س م ا"، 51 عاما، دون عمل، مصاب بحروق بالذراعين، و"ع ع ح"، 44 عاما، ربة منزل، مصابة بحروق بالوجه والذراع الأيمن، و"س س م"، 25 عاما، ربة منزل، مصابة بحروق بالذراعين والصدر، و"ع م"، عامان، مصابا بحروق بالذراعين والرأس، و"ا م س"، 4 سنوات، مصابا بحروق بالوجه والذراع اليسرى، وجميعهم مقيمين ببهتيم - دائرة القسم.

انتقل العميد إسماعيل عبد الله، مأمور قسم ثان إلى مكان البلاغ، وبسؤال المصابين اتهموا "ع م م"، 62 عاما، سائق، و"ع ع م"، 23 عاما، طالب، بالتعدي عليهم بقذفهم بمواد حارقة وإحداث ما بهم من إصابات، وذلك بسبب وجود خلافات عائلية ومصاهرة سابقة بينهم.

وأمر بيشوي عاطف، وكيل نيابة قسم ثان شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، بإشراف عمرو عوض، رئيس النيابة، حبس 4 أشخاص متهمين بإلقاء "مياه نار" على المدعوين في حفل زفاف بالشارع بدائرة القسم.

ووجهت النيابة للمتهمين تهمة الشروع في القتل، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة، وسؤال المصابين وشهود العيان.

فيما أفاد مصدر طبي بالمستشفى، أنه جرى إسعاف 3 من المصابين وصرح لهم بالخروج، بينما لا زال 6 آخرين يتلقون العلاج.

وشهدت منطقة شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية حادثا مأساويا، عندما ألقى 4 أشخاص "مياه نار" على حفل عرس في الشارع بسبب خلافات الجيرة، ما أدى إلى إصابة 9 أشخاص بحروق جرى نقلهم إلى مستشفى ناصر العام وألقى القبض على المتهمين.

أمر بيشوي عاطف وكيل نيابة قسم ثان شبرا الخيمة، بإشراف عمرو عوض رئيس النيابة، حبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيق، حيث وجهت لهم تهمة الشروع في القتل.

تلقى العميد إسماعيل عبد الله، مامور قسم ثان شبرا الخيمة، بلاغا بوقوع مشاجرة في حفل عرس بدائرة قسم ثان شبرا ووجود مصابين.

انتقلت قوة أمنية من قسم ثان شبرا، وتبين أنه أثناء قيام أحد الاشخاص بإقامة حفل عرس لابنته، ألقى شخص وأبناؤه الثلاثة "مياه نار" على المعازيم بواسطة "جردل"، بسبب خلافات جيرة بينهم، وتحول الفرح إلى صراخ بعدما أصيب 9 أشخاص من المعازيم.