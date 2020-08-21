"النقل النهري" توضح أسباب غرق عوامة "جولدن جيم": أساسها غير سليم

قال مصدر أمني، إن عوامة "جولدن جيم"، قد غرقت منذ قليل، بمنطقة الدقي، مضيفًا أن قوات الحماية المدنية انتقلت على الفور بالإضافة إلى الإنقاذ النهري، وذلك عقب الحريق الذي تعرضت له العوامة ذاتها العام الماضي.

وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية والإنقاذ النهري إلى موقع الحادث، وتم التأكد من إنقاذ كل المتواجدين بداخلها، دون وقوع إصابات أو وفيات.

المهندس محمد فاروق، استشاري إدارة عامة بالنقل النهري، علق على هذا الشأن قائلًا "إن أغلب تراخيص البناء للعوامات غير مبنية على أسس سليمة، لأن المسؤول عن بنائها غير مختص من الأساس.

وأضاف "فاروق" لـ"الوطن"، أن أسباب تعرض مثل تلك العوامات لمخاطر الغرق، هو أن العوامات عبارة عن علب مفرغة وغير مغطاة، فحينما تقفز المياه داخل تلك العلب بفعل الأمواج، تتسبب في ملئها وهو ما يؤدي لغرقها.

وأشار مسؤول النقل النهري، إلى أنه لا يجب أن يكون منشأ العوامة قائما على علب مفرغة، كما أن غياب الصيانة الدورية يسبب تآكلا في قطع غيار العوامات بفعل المياه وحركتها، مضيفا أن هناك لجنة مشكلة من النيابة لانتشال العوامة من المياه.

من جانبه، قال الدكتور أحمد سلطان خبير النقل البحري، إن غرق العاومة يعود إلى عدم مطابقة المواصفات اللازمة وتلبية احتياطات واشتراطات الأمن والسلامة، لافتًا إلى أن هناك عيوبا فنية أدت لتلك الكارثة.

وأضاف "سلطان" لـ"الوطن"، أنه يجب أن تخضع تلك العوامات لفحص دوري ورفع الجفاف بها بشكل منتظم كل عامين على الأقل، حيث إنها ثابتة وغير متحركة.