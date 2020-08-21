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ليست المرة الأولى لها.. قصة غرق عوامة نيلية في الدقي

كتب:

عبدالله مجدي
12:17 ص | الجمعة 21 أغسطس 2020
العوامة

العوامة

غرقت عوامة جولدز جيم قبل قليل، بمنطقة الدقي، وانتقلت  قوات الحماية المدنية بالإضافة إلى الإنقاذ النهري، حسبما صرح مصدر أمني.

وكشفت تحريات الأجهزة الأمنية، أن الحادث لم يسفر عن أية إصابات أو وفيات، وأنها لحقت بها خسائر كبيرة بالطابق الثاني والثالث.

ولم تكن هذه المرة الأولى التي تتعرض فيها ذات العوامة إلى الغرق، ففي يوليو 2019، كانت راسية أمام مجلس الدولة، وغرقت في مياه النيل قرب كوبري الجلاء.

وتعرض الدور الأول بها للغرق، وأخليت العوامة من زوارها والعاملين بها، وانتقلت القيادات الأمنية وضباط الإنقاذ النهري والحماية المدنية إلى مكان الواقعة.

وأجرت نيابة الدقي التحقيق في الواقعة، وطلبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة، واستدعاء أصحاب "جولدز جيم" و"الديسكو"، بعدما اتهم مسؤولو "جولدز جيم" صاحب الديسكو بغرق عوامة.

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