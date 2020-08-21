فنادق الغردقة تستقبل 142 سائحا مع عودة السياحة البولندية

استقبلت فنادق الغردقة 142 سائحا نتيجة عودة السياحة البولندية بعد غياب طويل منذ جائحة كورونا، وذلك عقب الانتهاء من إجراءات الكشف الطبي بمطار الغردقة الدولي.

كان استقبل مطار الغردقة مساء أمس الخميس، أولى رحلات الطيران القادمة من بولندا َوعلى متنها 142 سائحا بولنديا تزامنا مع إعادة فتح حركة الطيران لاستقبال السياحة الخارجية بعد غياب طويل بسبب جائحة كورونا

واستقبلت سلطات مطار الغردقة برئاسة الطيار نبيل الملاح مدير مطار الغردقة وفريق العلاقات العامة السائحين القادمين من بولندا بالورود والشيكولاته.

وكشفت الدكتور تامر مرعي وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر أن فرق طبية من الحجر الصحى والطب الوقائى أجرت الكشف الطبي على جميع الركاب وإخضاعهم وإجراء التحاليل الفورية والفحوصات اللازمة للتأكد من خلوهم من أى اصابات بكورونا.

وأشار عاطف عثمان مدير عام إحد الفنادق السياحية بمرسى علم أن فنادق مرسى علم تستعد لاستقبال أولى أفواج عودة السياحة البولندية غدا السبت عبر أولى رحلات الطيران القادمة إلى مطار مرسى علم لافتاً إلى أن مطار مرسي علم الدولي سوف يستقبل رحلتين أسبوعيا تقل عدد من السائحين البولنديين ومثلهم لمطار الغردقة الدولى.