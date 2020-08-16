عودة السياحة الرومانية ومطار الغردقة يستقبل السائحين بالورود

استقبلت سلطات مطار الغردقة الدولي السائحين القادمين من رومانيا بالورود، وذلك في أولى رحلات شركة أير بوخاريست القادمة من رومانيا، وعلى متنها 147 راكبا تزامنا مع استئناف الرحلات الجوية لاستقبال السياحة الخارجية.

واستقبلت سلطات المطار برئاسة الطيار نبيل الملاح مدير مطار الغردقة وفريق العلاقات العامة بالمطار، الطائرة برشها بالمياه طبقاً للبرتوكول ومراسم الاستقبال العالمية، بينما جرى استقبال الركاب بالورود.

وقدم نبيل الملاح كافة التسهيلات اللازمة للركاب موجها بسرعة إنهاء اجراءات الوصول، وتطبيق الإجراءات الإحترازية المشددة ومراعاة التباعد الإجتماعي حفاظاً على سلامة المسافرين والعاملين بالمطار.

واستقبل مطار الغردقة الدولي عددا من رحلات الطيران وعلى متنها عدد من السائحين الأجانب من مختلف الجنسيات من دول أوكرانيا وبيلاروسيا وسويسرا والمجر وصربيا ومقدونيا ومولدفا، وذلك في ضوء جهود وزارة الطيران المدني لتنشيط الحركة الجوية وزيادة عدد الرحلات بين مصر وباقي دول العالم.