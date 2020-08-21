قطري مؤسس مركز لعلاج السحر يتطاول على الشعب اللبناني: غيروا خلق الله

في الوقت الذي تضامن فيه العالم مع لبنان الذي تعرض لمأساة انفجار ضخم هز عاصمتها بيروت، خرج الأكاديمي القطري عبدالعزيز الأنصاري يلوم الشعب اللبناني على انفجار ميناء بيروت.

وقال "الأنصاري"، في فيديو نشره عبر وسائل التواصل الاجتماعي: "رسالة أحب أوجهها لأهلنا في لبنان كلكم على اعتديتوا على قوانين الله سبحانه وتعالى في الأرض والكفر بالله"، مضيفًا: "لبنان مشهورة بخلق الله سبحانه وتعالى وتبغي تنفيخ الشفايف روح لبنان نفخ الصدر تغيير خلق الله وتغيير الوجه".

وأخذ الأكاديمي القطري يكيل الاتهامات لرجال ونساء لبنان واستخدام ألفاظ وعبارات يعاقب عليها القانون.

وبعدها أطلق رواد مواقع التواصل الاجتماعي حملة مضادة تهاجم الأكاديمي القطري.

جدير بالذكر أن عبدالعزيز الأنصاري، أكاديمي يعمل بوزارة التربية والتعليم القطرية ومؤسس مركز لعلاج السحر بطريقة عالج نفسك بنفسك.