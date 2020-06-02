معارض قطري ينشر تسريبا جديدا لأمير قطر السابق عن "إيذاء السعودية"

نشر المعارض القطري خالد الهيل، تسريبا جديدا لأمير قطر السابق حمد بن خليفة آل ثاني، تحدث فيه عن سعي الحزب الديمقراطي الأمريكي لإيذاء المملكة العربية السعودية.

تسريب: حمد بن خليفة ال ثاني يؤكد وعلى مسؤوليته ان الديمقراطيين سيؤذون #السعودية لذلك يعول نظام #قطر عليهم كثيرا!



على الرئيس الأمريكي @realDonaldTrump فتح تحقيقات عن شركات العلاقات العامه المتعاونه مع #قطر فالتوجه القطري هو لدعم الديمقراطيين ويعتبر تدخل سافر في انتخابات #امريكا pic.twitter.com/0ItnRDG484 — Khalid Al-Hail خالد الهيل (@khalidalhaill) June 1, 2020

وأوضح التسريب الذي نشره الهيل، عبر حسابه الرسمي على موقع التغريدات القصير "تويتر" حديث بن خليفة آل ثاني، لأحد الأشخاص قال فيه: "الديمقراطيين بيؤذون السعوديين، لازم نكون واخدين بالنا، وهذا على مسؤليتي".

وكتب الهيل تعليقا على التسريب: "على الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فتح تحقيقات عن شركات العلاقات العامة المتعاونة، فالتوجه القطري هو لدعم الديمقراطيين ويعتبر تدخل سافر بانتخابات".