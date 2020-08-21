جامعة الأزهر: تسكين 3 طالبات في الغرفة بـ"المبنى الاقتصادي الجديد"

نفت جامعة الأزهر، ما يتردد على بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن تسكين طلاب جامعة الأزهر إجبارياً بالسكن الاقتصادي للمدينة الجامعية.

وقام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع جامعة الأزهر، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لإجبار أي من طلاب أو طالبات جامعة الأزهر على السكن الاقتصادي بالمدينة الجامعية، مشددةً على أن الجامعة تكفل لكافة الطلاب والطالبات حرية الاختيار في السكن بالمدن الجامعية سواء كان السكن اقتصادياً أو عادياً دون أي إجبار، مُوضحةً أن الجامعة تعمل حاليا على رفع كفاءة المدينة الجامعية وتحسين الخدمات بها.

وقال "المركز"، في تقرير توضيح الحقائق والرد على الشائعات الصادر عنه منذ قليل، إنه في إطار الاستعدادات للعام الدراسي الجديد، فقد تم افتتاح المبنى الاقتصادي الجديد، وذلك بهدف رفع كفاءة المدينة الجامعية من أجل تقديم خدمة أفضل للطلاب، وتم تزويد المبنى بعدد من الخدمات لعل أبرزها، توفير قاعة للمكتبة خاصة بطالبات المبنى، وكذلك توفير مطعم خاص بالمبنى، ويتم تسكين عدد 3 طالبات فقط بالغرفة الواحدة، علماً بأنه سيتم إنشاء بوابة منفصلة وخاصة فقط للطالبات للدخول والخروج من اتجاه الحي السادس، وإحاطة المبنى بسور من داخل المدينة بنين لتوفير الخصوصية للطالبات.