رئيس جامعة الأزهر يهنئ "عبادة" لضمه لموسوعة سانت أندروز العالمية

هنأ الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر، العالم المصري الأزهري الدكتور عبد الشافي فهمي عبادة، الأستاذ بكلية العلوم جامعة الأزهر عضو اللجنة الوطنية للرياضيات بأكاديمية البحث العلمي؛ بمناسبة انضمامه إلى قائمة علماء موسوعة سانت أندروز العالمية لعلماء الرياضيات.

وأوضح رئيس الجامعة في تصريح له، أن الموسوعة العالمية تصدرها جامعة سانت أندروز الإسكتلندية، وتضم بين جنباتها السير الذاتية لما يقرب من ثلاثة آلاف عالم من علماء الرياضيات، الذين لهم دور وتأثير في تاريخ علم الرياضيات عبر العصور؛ حيث تضم الموسوعة علماء مبرزين، مثل: جاليليو، وابن سينا، وأبو الحسن بن يونس، مصطفى مشرفة وغيرهم من العلماء، الذين سطروا تاريخ علم الرياضيات عبر الزمن.

وأعرب رئيس جامعة الأزهر عن سعادته الغامرة واعتزازه باختيار الدكتور عبد الشافي فهمي عبادة ضمن موسوعة سانت أندروز لعلماء الرياضيات؛ حيث قال: "بالأصالة عن نفسي ونيابة عن كل أعضاء جامعة الأزهر ومنتسبيها نتقدم بخالص التهنئة والتقدير للدكتور عبد الشافي عبادة، أستاذ الرياضيات بالجامعة، الحاصل على جائزة النيل من أكاديمية البحث العلمي المصرية في عام 2013م، وجائزة الاتحاد الأفريقي كوامي نكروما في العلوم الأساسية عام 2019م".

وأشار إلى أن هذا الاختيار يأتي تتويجًا لمسيرة حافلة للعالم المصري الأزهري؛ حيث تفتخر مصر كلها بإنجازاته، ويشار إليها في المحافل العالمية، ولافتًا إلى أن الاختيار يؤكد على الدور المحوري الذي يقوم به علماء الأزهر الشريف في تطوير العلوم في مختلف التخصصات على مر العصور، ويؤكد أن الأزهر له بصمته البارزة في العلوم التطبيقية بجانب العلوم النظرية.