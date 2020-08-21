العراق: العثور على مدفع وصاروخين معدة لاستهداف أرتال بناحية الرشيد

أعلنت خلية الإعلام الأمني العراقي، اليوم الجمعة، العثور على مدفع وصاروخين معدة لاستهداف "الأرتال" بناحية الرشيد في بداية الخط السريع ببغداد.

وذكرت الخلية، في بيان أوردته قناة "السومرية نيوز" العراقية، أنه "وفقا لجهد ومعلومات استخبارية للقوات الأمنية في قيادة عمليات بغداد/ فرقة المشاة الـ (17) تم العثور بعد منتصف ليل أمس على (مدفع SpG9) وصاروخين، كانت معدة لاستهداف الأرتال في منطقة صخريجه التابعة لناحية الرشيد في بداية الخط السريع".