مسؤول أمريكي: نطالب تركيا باحترام سيادة العراق

طالب مسؤول أمريكي، السلطات التركية برئاسة رجب طيب أردوغان، أن تحترم سيادة العراق، وغيرها من الدول، وذلك، تعقيبًا على انتهاكات تركيا المتكررة على سيادة شمال العراق، وقصفها الدائم لمدن كردية، بحجة أنها تحارب الإرهابيين، وفقا لما ذكره موقع "تركيا الآن".

وذكرت وكالة "سبوتنيك" الناطقة باللغة التركية: أكد مسؤول أمريكي لم يصرح باسمه، أنه يتوجب على تركيا أن تحترم سيادة العراق وتنهي انتهاكاتها سواء بحق العراق أو الدول الأخرى.

جدير بالذكر، أن وزارة الدفاع التركية ذكرت في تغريدة لها على حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، اليوم، أن القوات الجوية التركية قتلت 8 عناصر من حزب العمال الكردستاني شمال العراق.