ترامب مخاطبا الناخبين: بايدن هو "أسوأ كابوس" تواجهونه في حياتكم

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في خطاب، أمس، في ولاية بنسلفانيا أن منافسه جو بايدن سيكون "كابوساً" إذا وصل إلى السلطة، متّهماً إيّاه بالتخلّي عن العمال الأمريكيين، وفقاً لـ"وكالة الصحافة الفرنسية".

وقال ترامب أمام حشد قرب بلدة سكرانتون مسقط رأس جو بايدن في قلب الولاية الانتخابية الرئيسية، إن المرشّح الديمقراطي هو "أسوأ كابوس" يواجهونه.

وأضاف قبل ساعات من قبول بايدن ترشيح حزبه "لقد أمضى نصف القرن الماضي في واشنطن يبيع بلادنا ويسرق وظائفنا ويبيح لدول أخرى سرقة وظائفنا".

واستخدم ترامب خطابه لسرقة الأضواء في يوم بايدن الكبير، حيث حذّر الناخبين من أن منافسه سيرفع الضرائب ويفتح الحدود "للسماح بدخول العصابات العنيفة" وسيتخلّى عن العمّال الأمريكيين.

وفي إشارة إلى عناوين حملة إعادة انتخابه، ادّعى ترامب أن تصاعد الجريمة في المدن الكبرى والاحتجاجات العنيفة ضد انتهاكات الشرطة ستلفّ البلاد في عهد بايدن.

وقال: "إذا أردتم تصوّر حياتكم في ظلّ رئاسة بايدن، فكّروا بالركام الذي ينبعث منه دخان الحرائق في مينيابوليس، والفوضى العنيفة في بورتلاند، والأرصفة الملطّخة بالدماء في شيكاغو، وتخيّلوا الفوضى تجتاح بلداتكم".

وعدّد ترامب إنجازاته من بناء جدار عند جزء من الحدود المكسيكية، إلى التمويل العسكري والاحترام الدولي الأكبر للولايات المتحدة.

ووصف الديمقراطيين بأنهم أشبه برواية بائسة، وقال إنهم "يؤلّبون أسرتك ضدّك لتعبيرك عمّا يجول في رأسك، في حين يلقّنون أطفالك وجهات نظر ملتوية حول العالم".

وأضاف: "إنهم قادمون للسيطرة عليكم"، مؤكّداً "أنا، نحن، كلّنا الجدار الفاصل بين الحلم الأمريكي والجنون التام والدمار لأعظم دولة في تاريخ العالم".