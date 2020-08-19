بايدن ينافس ترامب على الرئاسة رسميا

خلال مؤتمره العام، رشح الحزب الديمقراطي رسميا نائب الرئيس السابق، جو بايدن لخوض انتخابات الرئاسة الأمريكية، ومنافسة الرئيس الحالي دونالد ترامب.

وحصل بايدن على أكبر عدد من أصوات الوفود الحزبية من ولايات وأقاليم البلاد خلال مؤتمر الحزب العام الذي انعقد بشكل افتراضي بسبب وباء الفيروس التاجي.

وبالمناسبة، أكد الرئيسان الأمريكيان السابقان، بيل كلينتون وجيمي كارتر، أن بايدن لديه الخبرة والنزاهة لاستعادة أمريكا التي دمرها الوباء.

وقال كلينتون في تسجيل مصور منتقدا الأوضاع الحالية في البيت الأبيض: "في وقت مثل هذا، يجب أن يكون المكتب البيضاوي مركز قيادة، هو بدلا من ذلك مركز عاصفة. هناك فوضى فحسب. شيء واحد فقط لا يتغير قط، إصراره على إنكار المسؤولية وإلقاء اللوم".

وكان اليوم الثاني لمؤتمر الحزب الديمقراطي العام، تحت عنوان "القيادة تهم"، وذلك لإثبات أن بايدن سيمثل العودة للوضع الطبيعي بعد ما وصف بـ"فوضى" إدارة الرئيس الجمهوري دونالد ترامب.