بث مباشر..dMC تنقل شعائر صلاة الجمعة من مسجد الفتاح العليم

تبث قناة "DMC" شعائر صلاة الجمعة من مسجد الفتاح العليم بالعاصمة الإدارية الجديدة.

بث مباشر - نقل شعائر صلاة الجمعة من مسجد الفتاح العليم بث مباشر - نقل شعائر صلاة الجمعة من مسجد الفتاح العليم Posted by dmc TV on Friday, 21 August 2020

وصرح الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، بأن لجنة إدارة أزمة كورونا بمجلس الوزراء، قررت اليوم، الموافقة على عودة صلاة الجمعة بالمساجد الكبرى والجامعة، التي تحددها وزارة الأوقاف، ابتداء من يوم الجمعة 28/ 8/ 2020م بإذن الله تعالى.

وأعلن الوزير ضوابط عودة صلاة الجمعة:

أولاً: الالتزام بجميع إجراءات إقامة الصلوات العادية، من مراعاة التباعد وارتداء الكمامة، وإحضار المصلى الشخصي، وفتح المساجد قبل الصلاة بعشر دقائق، وغلقها فور انتهاء الصلاة، والاقتصار على الأماكن المتاحة، وفق تحقيق إجراءات التباعد الاجتماعي فقط، وتكون خطبة الجمعة في حدود عشر دقائق.

ثانيًا: عدم فتح دورات المياه، أو دور المناسبات، أو زيارة الأضرحة، وعدم السماح بأي مناسبات اجتماعية من أفراح أو عزاء أو نحوه، وكذلك عدم السماح بصلاة الجنائز بالمسجد.

ثالثًا: سيتم فتح المساجد الكبرى والجامعة، بشرط وجود إمام أو خطيب معتمد من الأوقاف، ومصرح له بالخطابة، وعمال معينين على المسجد أو مسكنين عليه ومسئولين مسئولية تضامنية مع إمام المسجد أو الخطيب، ومفتش المنطقة ومدير الإدارة، وجميع قيادات المديرية، عن تنفيذ جميع الإجراءات الاحترازية، وتحقيق عملية التباعد بين المصلين.

رابعًا: في حالة حدوث أي مخالفة، سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية الحاسمة تجاه المخالف أو المخالفين مع عدم إقامة الجمعة في المسجد الذي تحدث فيه المخالفة مرة أخرى.

خامسًا: لا حرج على الإطلاق على من صلى الجمعة ظهرًا في منزله، طوال فترة الفتح الجزئي، سواء أكان ذلك منه تحوطًا واحتياطًا، أم كان إيثارًا في إفساح المكان، بما يُمكِّن من عدم الخروج على إجراءات التباعد وتحقيق الأمان الصحي.