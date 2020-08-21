فيديو.. "الأوقاف" عن عودة صلاة الجمعة: لدينا يقين في وعي المواطنين

قال الدكتور أيمن أبو عمر وكيل وزارة الأوقاف لشؤون الدعوة إن الجمعة المقبلة ستشهد إنفراجة كبيرة بعودة المساجد لإقامة صلاة الجمعة، مشددا على وجود أمل وثقة ويقين في وعي الشعب المصري، خصوصا مع نجاح تجربة عودة الصلوات العادية في الفترة الماضية وفتح المساجد بشكل جزئي.

وأضاف: "لمسنا كل شئ إيجابي لدى الشعب المصري ولمسنا التزام المواطنين بجميع الإجراءات الاحترازية، وتم رصد أشياء إيجابية من رواد المساجد ممن كانوا يوفرون سجاد الصلاة والكمامات".

وأضاف وكيل وزارة الأوقاف لشؤون الدعوة خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، على شاشة القناة الأولى المصرية، أن الإجراءات التي ستتخذها الوزارة مع عودة صلاة الجمعة ستكون نفس الإجراءات السابقة في الصلوات العادية التي كان بها التزام من المصلين بالتباعد والتي ستكون محددة وموضحة بالمساجد، "كل مسجد سيكون به علامات وكل مسجد سيكون مهيأ لاستقبال المصلين وكل مصلي يجب أن يأتي للمسجد بسجادة الصلاة الخاصة به".

وناشد وكيل وزارة الأوقاف المصلين أن يتوضأ كلا منهم في منزله قبل التوجه للمنزل لأن دورات المياه ستظل معلقة ولن يتم فتحها، مشددا على أن دور المناسبات ستكون معلقة أيضا وكل ملحقات المساجد بإستثناء المسجد وأداء الصلاة سيكون معلقا.