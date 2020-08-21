عاجل.. السيسي يرحب بوقف العمليات العسكرية في الأراضي الليبية

أعلن الرئيس عبدالفتاح السيسي، ترحيبه بالبيانات الصادرة عن المجلس الرئاسى ومجلس النواب فى ليبيا، بوقف إطلاق النار ووقف العمليات العسكرية فى كافة الأراضي الليبية.

وكتب الرئيس عبر حسابه الرسمي على "فيسبوك": "أرحب بالبيانات الصادرة عن المجلس الرئاسى ومجلس النواب فى ليبيا، بوقف إطلاق النار ووقف العمليات العسكرية فى كافة الأراضي الليبية، باعتبار ذلك خطوة مهمة على طريق تحقيق التسوية السياسية وطموحات الشعب الليبى، فى استعادة الاستقرار والازدهار فى ليبيا وحفظ مقدرات شعبها".

وأعلنت حكومة فايز السراج المدعومة من تركيا في ليبيا بشكل مفاجئ، وقف إطلاق النار في جميع الأراضي الليبية، داعية لإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية في مارس من العام المقبل.

وصدر الأمر لجميع التشكيلات العسكرية التابعة لحكومة "السراج"، فيما شرطت أن تحقيق وقف إطلاق النار يقتضي الإبقاء على منطقتي "سرت" و"الجفرة" منزوعتي السلاح، وهو الأمر الذي كان الجيش الوطني الليبي أعلن رفضه له أمس.

وأكدت حكومة "السراج"، في بيان منذ قليل، أنه يجب استئناف إنتاج وتصدير النفط وإيداع إيراداته في حساب خاص بالمؤسسة النفطية، وشددت على أنه لا يجب التصرف في إيرادات النفط إلا بعد التوصل إلى ترتيبات سياسية جامعة وفق مخرجات مؤتمر برلين.

وفي مفارقة أيضا في البيان الصادر عن المجلس الرئاسي لحكومة السراج، قال إن الغاية النهائية من وقف إطلاق النار استرجاع السيادة على التراب الليبي وخروج جميع المرتزقة والقوات الأجنبية من ليبيا.