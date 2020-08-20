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عاجل.. السيسي يهنئ المصريين برأس السنة الهجرية: مناسبة عطرة

كتب:

نرمين عفيفي
08:56 ص | الخميس 20 أغسطس 2020
الرئيس السيسي

الرئيس السيسي

هنأ الرئيس عبدالفتاح السيسي الشعب المصري بمناسبة رأس السنة الهجرية.

وقال الرئيس عبر حسابه الرسمي على إنستجرام: "أتقدم بخالص التهنئة للشعب المصري والأمة الإسلامية بمناسبة حلول العام الهجري الجديد، تلك المناسبة العطرة المليئة بمعان عامرة وسامية في قلوبنا، والتي تذكرنا برسالة النبي محمد العظيمة في صدق النية والعزم والإخلاص في بناء الأرض والوطن".

وأضاف الرئيس: "وإنني أدعو الله في هذه المناسبة الجليلة بأن يكون هذا العام عام خير وسلام وازدهار واستقرار لمصر الحبيبة.. كل عام وأنتم بخير".

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