"كان عارف إنه مدكنهم".. شاب يسرق صديقه "قلد المفتاح وأخد 120 ألف"

قررت النيابة العامة بالسويس، حبس "م . م"، 34 عاما، 15 يوما على ذمة التحقيقات، لاتهامه بسرقة منزل صديقه في مدينة السلام بالمحافظة، والاستيلاء على 120 ألف جنيه.

كان اللواء هشام رشاد، مدير إدارة البحث الجنائي، تلقى بلاغا بتعرض منزل بمدينة السلام للسرقة، وسرقة مبلغ مالي 120 ألف جنيه.

وجرى تشكيل فريق بحث، بقيادة المقدم حسن عبدالرحمن رئيس مباحث قسم شرطة فيصل.

وتبين من معاينة المنزل أنه جرى الدخول إلى المنزل عن طريق مفتاح مصطنع، وأن من ارتكب جريمة السرقة صديق مالك المنزل، مستغلا ثقة صديقه وعلمه بوجود مال بالمنزل.

وبعد إصدار إذن من النيابة العامة، تمكن النقيب عبدالرحمن زكي معاون مباحث قسم شرطة فيصل من القبض على المتهم.

ونجح معاون المباحث في استعادة المبالغ المالية كاملة، "120 ألف جنيه".

ووجه مالك المنزل الشكر لرجال المباحث بقسم شرطة فيصل، لنجاحهم في ضبط المتهم بعد وقت قصير من ارتكاب الجريمة.