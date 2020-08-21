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إزالة الإشغالات بسوق السيل الجديدة بأسوان

كتب:

عبد الله مشالي
07:26 م | الجمعة 21 أغسطس 2020
صورة أرشيفية

صورة أرشيفية

نظمت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان، حملة مكبرة لإزالة الإشغالات داخل سوق السيل الجديد، استمرت لمدة يومين، وذلك تنفيذاً لتوجيهات اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، برفع جميع الإشغالات التي يستغلها البائعون.

وقاد الحملة العميد طارق لطفى رئيس مجلس المدينة، ورافقه محمود سعد مساعد رئيس المدينة، ونواب رئيس المجلس، بالإضافة إلى مسؤولي حي شرق والصداقة الجديدة، وعمال ومعدات مشروع النظافة التابع للوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان.

وتعد سوق السيل الجديدة، من أكثر الأماكن التي بها عشوائية، ويفترش الباعة الجائلون الأرض دون قيود أو ضوابط، مما تسبب فى انتشار الحشرات الضارة والأمراض، فضلاً عن حدوث حوادث عديدة خاصة مع تواجد تكاتك ومرور السيارات.

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