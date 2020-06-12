أهالي السيل الجديد بأسوان يستمرون في أعمال التعقيم والتطهير

استمرت أعمال التعقيم والتطهير للمنطقة السكنية بالسيل الجديد بحي شرق مدينة أسوان، اليوم، والتي تطوع فيها مجموعة من أهالي المنطقة الذين تبرعوا بأجهزة الرش والتعقيم وتطوعوا أيضاً في أعمال الرش للعمارات السكنية والمحال التجارية والأماكن الحكومية والخدمية.

وقال حمدي الفار، أحد القيادات الشعبية في المنطقة، نحن مستمرون في أعمال التعقيم والتطهير بالجهود الذاتية ضمن الأعمال الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد- 19" في ظل أن منطقة السيل الجديد بها أحد أهم الأسواق الشعبية بمدينة أسوان ويتردد عليه المئات يومياً فوجب علينا كأهالي المنطقة أن نشارك في مواجهة الفيروس.