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نيللي كريم ضيفة شرف "30 مارس" أمام أحمد الفيشاوي

ظهور "نيللي" يأتي تقديراً للمنتجة الراحلة مي سحال

كتب:

خالد فرج
02:04 م | الجمعة 21 أغسطس 2020
أحمد الفيشاوي ونيللي كريم

أحمد الفيشاوي ونيللي كريم

صورت الفنانة نيللي كريم عددا من مشاهدها في فيلم "30 مارس" للمخرج أحمد خالد موسى، والتي جمعتها بالفنان أحمد الفيشاوي داخل أحد مواقع التصوير في القاهرة.

وقال مصدر، لـ "الوطن"، إن نيللي تظهر كضيفة شرف في الفيلم، إذ أن ظهورها يقتصر على عدد قليل من المشاهد، مضيفاً أنها رحبت بهذا الظهور تقديراً للمنتجة الراحلة مي سحال، باعتبار أن هذا الفيلم يمثل عودة لكيان الأخيرة في الإنتاج.

ويشارك في بطولة الفيلم خالد الصاوي، دينا الشربيني، صبري فواز، أسماء أبواليزيد، أحمد خالد صالح، محمد علي رزق وكوكبة من النجوم.

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