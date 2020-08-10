بسبب مخلوق غامض.. مصرع نجل أحمد الفيشاوي وياسمين رئيس في "الحارث"

ينتظر صناع فيلم "الحارث" للمخرج أحمد نادر، وبطولة الفنان أحمد الفيشاوي، عرض الفيلم، الخميس المقبل، عبر إحدى المنصات الإلكترونية العربية.

وعلمت "الوطن" أن الفيشاوي يجسد دور صحفي حوادث يُدعى "يوسف"، ومتزوج من "فريدة" التي تؤدي دورها الفنانة ياسمين رئيس، بحسب الأحداث، وينجب منها طفلاً يُدعى "عمر"، إلا أن الأخير يلقى مصرعه إثر سقوطه من شرفة منزله، وذلك تحت تأثير رؤيته لمخلوق غامض داخل غرفته، وتتوالى الأحداث.

ويشارك في بطولة الفيلم عمرو عبدالجليل، أسماء أبواليزيد، علي الطيب، أسماء جلال وكوكبة من النجوم.