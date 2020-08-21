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صورة.. نور اللبنانية مع منال الصيفي في كواليس "جمال حريم"

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أحمد حسين صوان
02:36 م | الجمعة 21 أغسطس 2020
نور اللبنانية

نور اللبنانية

تواصل الفنانة نور اللبنانية تصوير مشاهدها في مسلسل "جمال حريم"، الذي سيُعرض خلال الفترة القليلة المُقبلة، عبر إحدى القنوات الفضائية.

ونشرت نور اللبنانية، عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام"، وعلقت عليها قائلة: "مع المخرجة الجميلة منال الصيفي من كواليس مسلسل جمال حريم.. قريبًا".

مسلسل "جمال حريم" بطولة خالد سليم، ونور اللبنانية، ورنا رئيس، وإسلام جمال، ودينا فؤاد، ومحمد شاهين، وفراس سعيد، ومن إخراج منال الصيفي.

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