فيديو.. الجيزة تزيل أقدم عقار مخالف بفيصل: 50 عاما من التعدي

تواصل محافظة الجيزة تنفيذ خطة شاملة لتطوير وتوسعة محاورها المرورية لتفتيت الكثافات المرورية التى تعانى منها بعض المناطق بالمحافظة.

وفى ذلك الإطار تابع اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، أعمال إزالة عقار مخالف خارج على خط التنظيم بشارع الملك فيصل الرئيسي أمام الإدارة التعليمية يبلغ مساحته 170 مترا ويتكون من أرضي ودورين كان قد صدر بشأنه قرارات إزالة لتعديه على خط التنظيم منذ أكثر من 50 عاماً وكان يتسبب في إحداث إعاقة مرورية شديدة على شارع فيصل الرئيسي فى الاتجاه القادم من محطة المطبعة وضياء والمتجه إلى محطة الطالبية والعشرين.

وأشار محافظ الجيزة إلى أن الإزالة تأتي في إطار المجهودات التي تبذلها المحافظة لتحسين الحركة المرورية بالمحاور الموازية لشارع الهرم لتلاشي الكثافات المرورية خلال أعمال تنفيذ مشروع مترو الأنفاق، بالإضافة إلى فرض هيبة الدولة والقانون ومنع التعديات.

ووجه المحافظ رئيس حى الطالبية ورئيس هيئة النظافة والتجميل بسرعه رفع المخلفات والرتش الناتجة عن الإزالة لتوسعة المنطقة محل الإزالة وضمها لشارع فيصل الرئيسي.

وشهد موقع الإزالة إشادة كبيرة من المواطنين وقائدى المركبات المارين نظرا لما كان يسببه العقار فى إحداث شلل مروري بالمنطقة، خاصة في أوقات الذروة المرورية لموقعه الحيوى بشارع فيصل الرئيسي.

ويذكر أن العقار الذي أزيل يُعد الرابع الذي تزيله محافظة الجيزة حيث قاد محافظ الجيزة منذ شهر أعمال الإزالة لـ 3 عقارات مخالفة أخرى على مساحة 400 متر مربع بشارع فيصل تقاطع شارع ضياء تتكون جميعها من دور أرضى ودور أول كان قد صدر بشأنها قرارات إزالة لتعديهم على خط التنظيم وكانت تتسبب في إحداث إعاقة مرورية شديدة بمحيط منطقة ضياء بشارع الملك فيصل الرئيسي.