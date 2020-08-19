أسماء الفائزين بانتخابات "الشيوخ" في الجيزة والغربية والمنوفية "فردي"

أعلن المستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، قائمة الفائزين في انتخابات مجلس الشيوخ بمحافظة الجيزة "فردي"، وهم: عادل عبدالفتاح مأمون ناصف، وعصام هلال محمود محمد، وأحمد يسري السيد عبدالعال قطب، وعمر أحمد عمر محمد زايد، وأحمد إحسان مصطفى دياب، وعمرو محمد يسري إبراهيم عبده، محيي محمد حافظ عثمان عثمان.

وأضاف "لاشين"، خلال مؤتمر صحفي للإعلان عن نتائج انتخابات مجلس الشيوخ، أنَّ المرشحين الذين فازوا في محافظة المنوفية هم: علاء الدين ناصف عبدالمقصود طاحون، وأسامة فهيم إبراهيم منصور.

بينما فاز في الغربية كل من: أحمد علي محمد حماد، وإيهاب يوسف فؤاد توفيق الهرميل، وعمرو محمد السعيد فهمي مصباح، ومحمود عبدالله أحمد حسين، وأحمد محمد احمد الشعراوي، وبمحافظة كفر الشيخ حسن قنديل علي البحيري.

وجرت انتخابات مجلس الشيوخ 2020، على مدار يومي 9 و10 أغسطس في الخارج ويومي 11 و12 أغسطس في الداخل، وأجريت انتخابات مجلس الشيوخ وفق أعلى معايير الشفافية والنزاهة الدولية، تحت إشراف قضائي كامل، ووسط إجراءات احترازية مشددة اتخذتها الهيئة للوقاية من فيروس كورونا لحماية أطراف العملية الانتخابية.