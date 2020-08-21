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ضبط 3 أطنان دجاج فاسد داخل مطعم في القناطر

كتب:

حسن صالح
05:02 م | الجمعة 21 أغسطس 2020
مديرية أمن القليوبية

مديرية أمن القليوبية

شنت مباحث التموين في محافظة القليوبية، حملة مكبرة لمراقبة الأسواق والأسعار، وتوافر السلع الغذائية.

وأسفرت الحملة عن ضبط محل للوجبات الجاهزة في العبور، لوجود دجاج غير صالح للاستهلاك الآدمي ومصنعين لإنتاج الكمامات والمنظفات الصناعية.

وتلقى اللواء فخر الدين العربي مدير الأمن، إخطارا من اللواء حاتم الحداد مدير المباحث، يفيد انطلاق حملة مكبرة بالتنسيق مع مباحث التموين.

وأسفرت الحملة التي أشرف عليها العميد خالد المحمدي، رئيس مباحث المديرية، عن ضبط مطعم للوجبات الجاهزة بدائرة قسم شرطة العبور عثر بداخله على 3 أطنان دواجن كاملة غير صالحة للاستهلاك الآدمي.

وجرى ضبط مخزن لتجارة السلع الغذائية بدون ترخيص بدائرة مركز شرطة القناطر الخيرية، به 25 طن ملح سياحات غير صالح للاستهلاك الآدمي.

كما تم ضبط ثلاجة لحفظ السلع الغذائية دون ترخيص بدائرة قسم شرطة قليوب، وبحوزته 1٫175 طن أسماك مملحة رنجة غير صالحة للاستهلاك الآدمي لوجود تغير في خواصها الطبيعية.

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