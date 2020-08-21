زاهي حواس: بردية تؤكد فوز الأهلي على الزمالك 2|1 عن طريق أجايي وسليمان

واصل الدكتور زاهي حواس عالم الآثار المصري الشهير والمعروف بتشجيعه للنادي الأهلي، مزاحه مع جمهور الزمالك، قائلا "إنه اكتشف بردية تتنبأ بفوز الأهلي بهدفين مقابل هدف خلال لقاء القمة المرتقب بينهما، والذي يقام غدا السبت.

وتابع حواس -ضاحكا- في تصريحات لـ"الوطن": "قالت البردية إن عدالة السماء ستحل على استاد القاهرة وسيسجل وليد سليمان الهدف الأول وأجايي الهدف الثاني".

واختتم قائلا إن تلك توقعات منه ولا علاقة لها بالآثار، وأتعجب أن البعض سبق وصدق مزاحي معهم حول أن الفراعنة أهلاوية والزملكاوية هم من قاموا ببناء الهرم.