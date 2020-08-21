موعد مباراة بيراميدز وسموحة في الدوري المصري والقنوات الناقلة

يستعد فريق بيراميدز لمواجهة نظيره سموحة، اليوم الجمعة الموافق 21 أغسطس، في إطار مباريات الجولة 21 من الدوري المصري.

القنوات الناقلة لمباراة بيراميدز وسموحة

تقام مباراة بيراميدز وسموحة على "ستاد الإسكندرية"، ويمكن مشاهدة المباراة على قناة ON SPORT، بصوت المعلق الرياضي "محمد الكواليني".

موعد مباراة بيراميدز وسموحة

وتنطلق مباراة بيراميدز وسموحة في تمام الساعة التاسعة من مساء اليوم الجمعة بتوقيت القاهرة، والعاشرة مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية، والحادية عشرة مساء بتوقيت الإمارات العربية المتحدة، والثامنة مساءً بتوقيت تونس، والسابعة مساءً بتوقيت جرينتش.

ترتيب الفريقين في الدوري المصري

يحتل فريق بيراميدز المركز الرابع في الدوري المصري برصيد 36 نقطة، بينما فريق سموحة بالمركز السادس برصيد 27 نقطة.