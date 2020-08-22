أسعار الفاكهة اليوم السبت 22-8-2020 في مصر

تستعرض "الوطن" متوسط أسعار الفاكهة بالسوق المصرية، خلال تعاملات اليوم، السبت 22 أغسطس، والتي تنوعت بين العنب والبطيخ والمانجو والتفاح، على النحو التالي:

البطيخ

كيلو البطيخ من 4 إلى 6 جنيهات، وجاء متوسط سعر البطيخة الواحدة بين 20 إلى 60 جنيهًا وفقًا للوزن.

الكمثرى

تراوح سعر الكمثرى الثلاجة بين 8 إلى 19 جنيهًا.

العنب

وصل سعر العنب البناتي الأصفر إلى 10 جنيهات، والأحمر إلى 12 جنيهًا.

الكاكا

تراوح سعر كيلو جرام الكاكا بين 9 إلى 12 جنيهًا.

المانجو

تبدأ أسعار المانجو من 15 جنيهًا وتصل إلى 50 جنيهًا حسب النوع.

الكنتالوب

بلغ متوسط سعر كيلو الكنتالوب 6 جنيهات.

الكريز

تراوح سعر كيلو جرام الكريز بين 30 إلى 35 جنيهًا.

الأناناس

ووصل متوسط سعر حبة الأناناس إلى 35 جنيهًا.

البرقوق

وصل سعر كيلو جرام البرقوق إلى 20 جنيهًا.

المشمش

ووصل سعر كيلو المشمش إلى 25 جنيهًا.

التفاح

تراوح سعر التفاح البلدي بين 20 إلى 25 جنيهًا، بينما تراوح سعر التفاح الأمريكاني بين 25 إلى 35 جنيهًا.

التين البرشومي

تراوح سعر الكيلو من 15 إلى 20 جنيهًا.

البلح

وتراوح سعر البلح ما بين 5 إلى 8 جنيهات.

الجوافة

ووصل سعر كيلو جرام الجوافة إلى 12 جنيهًا.

الرمان

وصل سعر كيلو جرام الرمان إلى نحو 12 جنيهًا.

الخوخ

بلغ سعر كيلو جرام الخوخ العريشي 15 جنيهًا.

الموز

بلغ سعر الموز في الأسواق 15 جنيهًا للكيلو جرام.