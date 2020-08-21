"المنزل مخالف".. إنذار على المنازل لتقديم طلبات التصالح بالمنيا

استخدمت الوحدة المحلية لمركز ومدينة ديرمواس في جنوب محافظة المنيا أسلوبا جديدا لتحذير وإنذار المتقاعسين عن تقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء، بكتابة عبارة "المنزل مخالف" على جدران المنازل المخالفة بجميع أنحاء المركز.

وكانت المهندسة نبيلة علي محمود رئيس المركز، قد كلفت المهندس عماد مهران رئيس قرية بني حرام ورجال التنظيم، بتحديد المنازل المخالفة التي لم تتقدم للتصالح وكتابة ما يفيد أنها مخالفة علي واجهة وجدران هذه المنازل لتعريف صاحب العقار المخالف بالمخالفة وإنذاره بسرعة التقدم للتصالح أو تنفيذ قرار الإزالة الفورية له.

وذكر بيان صادر عن الوحدة المحلية أن آخر موعد لتقديم طلبات التصالح يوم 30 سبتمبر المقبل، وآخر موعد لدفع جدية التصالح يوم 15 سبتمبر المقبل، لمن تقدموا بطلباتهم ولم يسددوا جدية التصالح.

شددت رئيس المركز علي جميع رؤساء القري بسرعة كتابة عبارة المنزل مخالف علي واجهة كافة المنازل المخالفة بدائرة المركز، إذ تبين أن العديد من المواطنين لايعلمون بأن منازلهم مخالفة، ومن لديه علم بالمخالفة يتم التأكيد عليه بسرعة التقدم للتصالح قبل تنفيذ قرار الإزالة.