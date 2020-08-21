رئيس مدينة المنيا: حصر شامل للبناء المخالف وإرسال إنذارات لأصحابها

عقد العقيد محمد صلاح رئيس مدينة المنيا اجتماعا بنوابه ورؤساء الوحدات المحلية والأحياء لمناقشة أهم الموضوعات وآليات دفع سبل تنفيذ المهام والتكليفات بنجاح في منظومة النظافة وأعمال رفع الاشغالات وملف التصالح في مخالفات البناء.

شدد رئيس المركز على الإلتزام بعمل حصر شامل ودقيق لكافة المخالفين لتقديم طلبات تصالح وسداد 25٪ جدية وعمل إنذارات بالسداد خلال المدة المحددة وإعلان المخالف بأنه إذا لم يقم بسداد جدية التصالح في هذه المدة وأنه سوف يتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال ذلك بإزالة المخالفة.

أكد رئيس المركز الاهتمام بمنظومة النظافه وعدم ترك أى تراكمات أو مخلفات بالطرق العامه والشوارع، كما أكد علي أهمية تعزيز صندوق خدمات المركز والمدينة لما لو دور في المساهمة في تعزيز إمكانيات الوحدة المتاحة، وذلك فى ضوء توجيهات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا الذى أكد على رؤساء المراكز المدن بتكثيف حملات النظافة ورفع الاشغالات وحصر المخالفات ومنع التعدى على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة.