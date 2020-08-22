أسعار الخضروات اليوم السبت 22-8-2020 في مصر

تقدم "الوطن" متوسط أسعار الخضروات بالسوق المصرية، اليوم، السبت 22 أغسطس، والتي تتنوع بين البطاطس والطماطم والخيار، وغيرها، وجاءت أسعار الخضروات كالتالي:

الفلفل

جاء سعر كيلوجرام الفلفل الرومي البلدي بـ6 جنيهات.

الثوم

وصل سعر كيلو جرام الثوم إلى 17 جنيهًا.

البامية

وبلغ متوسط كيلو جرام البامية 20 جنيهًا.

الخيار

بلغ سعر كيلوجرام الخيار 5 جنيهات.

البصل

بلغ سعر البصل 5 جنيهات للكيلوجرام.

البطاطس

تراوح سعر كيلوجرام البطاطس بين 3.5 إلى 6 جنيهات.

الملوخية

وصل سعر كيلو جرام الملوخية إلى 4 جنيهات.

الطماطم

وصل سعر كيلو الطماطم إلى 5 جنيهات.

خس كابوتشي

تراوح سعر واحدة الخس الكابوتشي بين 3 إلى 7 جنيهات.

الباذنجان

يتراوح سعر الكيلو جرام من الباذنجان البلدي والرومي ما بين 4 إلى 6 جنيهات.

الخس

وصل سعر الحزمة 3 كيلو إلى نحو 7 جنيهات.

الفلفل الألوان

جاء سعر كيلوجرام الفلفل الألوان بـ10 جنيهات.

الكرنب

وصل متوسط سعر حبة الكرنب إلى 2.5 جنيه.

الجزر

تراوح سعر الكيلو جرام الجزر بين 4 إلى 6 جنيهات.

الليمون البلدي

وصل سعر كيلوجرام الليمون البلدي إلى 15 جنيهًا.

البنجر

وصل سعر كيلو جرام البنجر إلى 4 جنيهات.

القلقاس

بلغ سعر كيلو جرام القلقاس نحو 9 جنيهات.

الفاصوليا

تراوح سعر الكيلو جرام من الفاصوليا بين 14 إلى 20 جنيهًا.

كوسة

تراوح متوسط سعر الكيلو جرام الكوسة بين 1.75 إلى 4.5 جنيه.