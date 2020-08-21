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مجدي الهواري يحتفي بمرور 20 عاما على طرح الناظر: "كأنه إمبارح"

كتب:

شريف سليمان
05:42 م | الجمعة 21 أغسطس 2020
علاء ولي الدين وأحمد حلمي ومحمد سعد من فيلم الناظر

علاء ولي الدين وأحمد حلمي ومحمد سعد من فيلم الناظر

احتفى المنتج مجدي الهواري، بمرور عشرين عاما على طرح فيلم الناظر في دور العرض، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع الصور والفيديوهات "انستجرام". 

وشارك الهواري، أفيش الفيلم، وكتب معلقًا عليه: "صباح الخير، زي النهاردة من عشرين سنة. جمهور فيلم الناظر يحتفل بمرور عشرين سنة على نزول الفيلم وكأنه إمبارح".

وأضاف: "وكأنه حلم، وكأنه تاريخ، وكأنه فضل من الله سبحان وتعالى".

فيلم الناظر من بطولة الراحل علاء ولي الدين، والراحل حسن حسني، والفنان هشام سليم، والفنانة بسمة، والفنان أحمد حلمي، والفنان محمد سعد، وإخراج وتأليف شريف عرفة، وسيناريو وحوار أحمد عبدالله، والفنان حجاج عبدالعظيم. 

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