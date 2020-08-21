غدا.. جامعة المنيا تستقبل طلاب الثانوية العامة للتسجيل بالمرحلة الأولى

يستقبل فرع مكتب التنسيق للقبول بالجامعات بجامعة المنيا، اعتبارًا من غدا السبت وحتى الأربعاء المقبل الطلاب الناجحين بالثانوية العامة الذين حصلوا على الحد الأدنى للتسجيل بالمرحلة الأولى، الذي بلغ بالشعبة العلمية 400 درجة فأكثر أي بنسبة 97.60% فأكثر، وفي الشعبة الهندسية 387 درجة فأكثر أي بنسبة 94.40% فأكثر، وفي الشعبة الأدبية 327.5 درجة فأكثر أي بنسبة 79.90% فأكثر، والتي سيتم التقديم بها إلكترونيًا من خلال موقع الوزارة http://tansik.egypt.gov.eg.

أكد الدكتور مصطفى عبد النبي، رئيس جامعة المنيا، أن التسجيل بمراحل التنسيق الالكتروني للقبول بالجامعات سيكون عن طريق الخدمة المجانية المتاحة من خلال الموقع الرسمي للتنسيق على مدار الأيام التي تحددها وزارة التعليم العالي لكل مرحلة، مشيراً أنه، تيسيراً علي الطلاب لتسجيل رغباتهم وتوجيههم، والرد على استفساراتهم من قبل اخصائيين مؤهلين بقطاع شئون الطلاب بجامعة المنيا؛ وفرت الجامعة معملين للحاسب الآلي، إحداهما بمبنى "ج" بالمدينة الجامعية بالأخصاص، والآخر بمبنى ملحق كلية دار العلوم بالحرم الجامعي، وذلك لاستقبال الطلاب من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الثالثة عصرًا طوال أيام أعمال مراحل التنسيق، وتقوم الجامعة بطباعة إيصال التقدم للطلاب مجاناً، على أن يقوم الطلاب المترددين علي المعامل الجامعية بالالتزام بجميع الاجراءات الاحترازية بارتداء الماسك الطبي الذي لن يُسمح الدخول بدونه، مع اتباع الإجراءات الوقائية المقررة من حيث مراعاة التباعد بين الطلاب والآليات الخاصة في التعامل مع الأجهزة بالمعامل حفاظًا علي صحة وسلامة الطلاب في ظل جائحة كورونا.

ومن جانبه أوضح الدكتور عصام فرحات، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، أنه يمكن للطالب تسجيل رغباته علي مدار الـ24 ساعة من على حاسبه الشخصي، كما يمكنه تعديل رغابته عدة مرات، حيث يعتمد الموقع آخر تعديل تم تسجيله، مضيفاً أن موقع التنسيق الإلكتروني يُتيح للطلاب تقديم قوائم كاملة بأسماء جميع الكليات، والمعاهد التي تقبلها الشعب المختلفة، بالإضافة إلي تقديمه بيانًا بالحدود الدنيا للقبول بالكليات في السنوات السابقة، ليستطيع الطالب وضع تصور عن الكليات المُناسبة لمجموعه.

ويتولى الموقع تنبيه الطالب عند اختيار كلية خارج نطاقه الجغرافي المُحدد له تبعاً للإدارة التعليمية التابعة لها مدرسته؛ ليخطره بأن رغبته تتعارض مع التوزيع الجغرافي الملائم، وأنه يجب عليه تعديل رغبته واختيار الرغبة الصحيحة، وكذلك اختيار الكلية في النطاق الجغرافي الأول قبل الاختيار في النطاق التالي له، وذلك خلال استيفاءه الـ75 رغبة المخصصة له، وسيتم اعلان نتيجة ترشح الطلاب على نفس الموقع الذي قام الطلاب بتسجيل رغباتهم عليه.