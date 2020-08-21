أول فيديو لاعتقال رئيس مالي والتلفزيون الحكومي يوقف البث

قال صحفي في محطة ORTM التليفزيونية الحكومية بدولة مالي، إنها توقفت عن العمل، يوم الثلاثاء، بعد أن احتجز جنود متمردون الرئيس إبراهيم بوبكر كيتا، ورئيس الوزراء بوبو سيسي.

وأفادت وكالة "رويترز"، نقلًا عن مصادر مساء يوم الثلاثاء، أن جنودا متمردين اعتقلوا رئيس مالي إبراهيم بوبكر كيتا في العاصمة باماكو.

وجاء الاعتقال بعد تمرد جنود في قاعدة كاتي العسكرية خارج باماكو، واعتقال عدد من كبار المسؤولين المدنيين والعسكريين.

وفي وقت سابق، اعتقلت جماعة مسلحة رئيس الوزراء ونجل الرئيس المالي.

وتناقلت وسائل محلية عدة أنباء عن حصول تمرد لوحدات من الجيش في ثكنة قرب العاصمة المالية باماكو، وقالت مصادر إن انقلابا عسكريا جرى، حيث اعتقل وزيرا الخارجية والمالية ورئيس البرلمان.

وقالت وكالة الأنباء الفرنسية، إن إطلاق نار كثيف سمع قرب قاعدة عسكرية قريبة من العاصمة باماكو.

وتشهد مالي مؤخرا أزمة سياسية حادة، وتطالب المعارضة باستقالة رئيس البلاد، رافضة خيارات التسوية.