50 مليار دولار من أصول العملات المشفرة تغادر الصين

غادرت حوالي 50 مليار دولار من أصول العملة المشفرة، الصين في العام الماضي، وهو مؤشر محتمل على أن المستثمرين يتهربون من القواعد التي تحد من مقدار رأس المال المسموح لهم بتحويله من الدولة، وفقا لما ذكرته صحيفة "القبس" الكويتية.

وقلت شركة "تشاينليسيس" للتحليل الجنائي في تقرير جديد، إن عملة "التيثر" المشفرة المثيرة للجدل، شكلت أكثر من 18 مليار دولار من التدفقات الخارجة من شرقي آسيا في تلك الفترة.

وتعد "التيثر" من العمليات التي يطلق عليها بـ "العملة المستقرة"، نظرًا لأن قيمتها مرتبطة بالدولار الأمريكي.

ويمكن الاستفادة من العملات المستقرة مثل "التيثر" بشكل خاص في هروب رأس المال، حيث أن قيمتها المرتبطة بالدولار الأمريكي تعني أن المستخدمين يبيعون كميات كبيرة مقابل عملتهم الورقية التي يختارونها، حيث يمكنهم أن يطمئنوا إلى أنه من غير المحتمل أن يفقدوا قيمتها عندما يبحثون عن مشتر جديد.

وتحد الصين من نقل مواطنيها ما يعادل 50 ألف دولار سنويًا إلى خارج البلاد، وقالت شركة "تشاينليسيس"، إن الصينيين الأثرياء تحايلوا على هذه القاعدة في الماضي من خلال القيام باستثمارات عقارية في الخارج أو إنشاء شركات وهمية، إلا أنه ليس من المعروف كم من الـ 50 مليار دولار، أو تحويلات الـ "التيثر"، تنبع من هروب رأس المال.

وأوضح الشريك المؤسس لشركة الاستثمار في العملات المشفرة "بريمتيف فيتورس" دوفي وان، أن عملة التيثر أصبحت بديلاً للدولار الأمريكي للعديد من الأشخاص في الصين"، مشيرا إلى أن الكثير من الشركات والتجار الصينيين، وخاصة أولئك الذين يعملون في الخارج يقبلون الآن استخدام "التيثر".