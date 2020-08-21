أذربيجان تسجل 162 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت حكومة أذربيجان، اليوم، تسجيل 162 إصابة جديدة بوباء كورونا المستجد "كوفيد 19"؛ ليصل بذلك إجمالي عدد الإصابات إلى 24921 حالة على مستوى البلاد.

وقالت وكالة أنباء "تريند" الأذرية، إن مجلس الوزراء في أذربيجان أكد في اجتماع وزاري عُقد اليوم، أن عدد وفيات كورونا المستجد بلغ 512 حالة، بينما ارتفع عدد حالات التعافي من المرض 32682 شخصًا.

وأضافت الوكالة الأذرية، أن هناك 1727 شخصًا تم وضعهم قيد الرعاية الصحية في المستشفيات، التي جهزت لاستقبال مرضى "كوفيد-19".

وفي رومانيا، أعلنت السلطات الصحية، اليوم، تسجيل 1392 إصابة جديدة بكورونا المستجد، خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات إلى 76355 حالة.

وأضافت السلطات الرومانية، أنه تم تسجيل 42 حالة وفاة جديدة منذ أمس الخميس، بينما يوجد 497 شخصًا في العناية المركزة، وفقا لما ذكرته صحيفة "رومانيا جورنال" على موقعها الإلكتروني.

جدير بالذكر، أنه تم الإعلان عن شفاء 34523 شخصًا من الإصابة بكورونا المستجد في البلاد منذ بدء تفشي الوباء في البلاد.